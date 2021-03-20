Borcu olanlara yeni fırsat! Siliniyor, başvurular başladı! Milyonlara güzel haber

Borcunu ödeyemeyen binlerce kişi için yeni fırsat. Faizler siliniyor. Anapara borçları ise 18 ay taksitlendirilecek. Kalan taksitler de faizsiz 6 ay süreyle ötelenecek. 100 bini aşkın esnaf başvuruda bulundu. İşte alınan karar sonrası hazırlanan düzenleme ve borçlarla ilgili faizlerin silineceği hem taksit hem de erteleme imkanının getirileceği maddeler ile ilgili tüm detaylar...

Koronavirüs salgını nedeniyle gelirleri azalan ve borcunu ödemekte zorlanan esnafa yeni bir kolaylık daha getirildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayanlara erteleme geldi.

FAİZ YÜZDE 4'TE KALDI

Kredi borç yapılandırmasında, TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunulacak. Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi.

TESKOMB Başkanı Abd ülkadir Akgül, kredi faiz oranının değişmediğini ve yüzde 4-4.5 arasında aynı kaldığını belirterek, "Esnafımızın aldığı kredilerde üç taksidini ödeyemeyenler bu fırsat tan yararlanamıyor. Pandemi de devam ettiği için haliyle esnafımızın ödeme gücü yerine gelmedi. Bu nedenle biz de esnafımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık yaptık" dedi.

MÜRACAAT 100 BİNI AŞTI

Şu anda borç yeniden yapılandırmasına başvuranların sayısının 100 bini aştığını da vurgulayan Akgül, "Toplamda 500 milyon lirayı geçen bir yeniden yapılandırmadan bahsediyoruz. İlk çıktığında bankadan çekilen kredi miktarı ise 3-4 milyar lira civarındaydı" diye konuştu.

ZOR GÜNLERDE ÖNEMLİ BİR DESTEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi.

18 TAKSİT İMKANI

Pekcan, kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart 2021 itibarıyla başlatıldığını kaydetti.

FAİZSİZ 6 AY ÖTELENDİ

Pekcan, "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. (Sabah)