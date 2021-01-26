Borçlar siliniyor! 1 Şubat son tarih

Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi birçok kalemde sağlanan yapılandırma fırsatı için süre doluyor. 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma başvuru süreci 1 Şubat'ta sona eriyor.

Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi birçok kalemde sağlanan yapılandırma fırsatı için son hafta içindeyiz. 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma başvuru süreci 31 Ocak Pazar günü sona eriyor. Bazı alacakları yapılandıran yasa 17 Kasım 2020 tarihinde çıkarılmıştı. Alınan kararla son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak belirlenmiş sonrasında ise süre 31 Ocak'a uzatılmıştı. Tatil gününe geldiği için de son başvuru tarihi de 1 Şubat olarak kabul ediliyor.

7256 sayılı yapılandırma kanunuyla gerçekleştirilecek olan yapılandırma kapsamında ödeme işlemleri 18 aylık taksitler ve 36 aylık vadeyle tamamlanacak.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH

Yapılandırma süresinin uzatılması başvuru sürecini de uzattı. İlk taksit ödemeleri 28 Şubat 2021 tarihine denk gelirken, bu tarih tatile rastlaması sebebiyle 1 Mart 2021 olarak kabul edildi. Yine peşin ödemelerde de bu tarih kabul ediliyor. Ödemeler peşin ya da 2'şer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenebiliyor.

Yapılandırma kapsamında yapılan taksit ödemelerinde ikinci taksit ödeme tarihi ise sabit kaldı. 2. taksit ödemeleri için 31 Mart 2021 son tarih olarak belirlenirken borcunu 6 aylık taksitlendiren birisi ödemelerini 30 Kasım 202'de tamamlıyor.

ADIM ADIM İNTERNETTEN YAPIN

İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesine (www.ivd.gib.gov.tr) giriş yaptıktan sonra TC kimlik numarası ile e-devlet şifresini kullanarak işlem yapabilirsiniz ya da üye olabilirsiniz. Solda karşınıza çıkan kutulardan yapılandırma işlemlerini seçip ardından başvuru formuna tıklıyorsunuz.

Bu noktada vergi dairesini seçip peşin ya da kaç taksitte ödeyeceğinizi seçiyorsunuz. Tüm bu işlemler sonucunda başvurunuz onay sürecine giriyor.

* Unutmayın işlemler 7 gün 24 saat boyunca internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Bu işlemleri akıllı cep telefonları ya da bilgisayar üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Geçmiş vergi borçları İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulanabiliyor.

* Yapılandırma düzenlemesi için belirlenen tarihler 31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçlar olarak belirlendi. (Hürriyet)