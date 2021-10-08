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Borçka Belediyesi fotoğrafları karıştırdı sosyal medya yıkıldı! Nobel Ödülü aktör Morgan Freeman'a...

08 Ekim 2021 Cuma - 16:00 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 16:09

Borçka Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan romancının yerine Amerikalı aktör Morgan Freeman'ın fotoğrafını kullandı. Fotoğraf hatası sosyal medyada günün konusu oldu.


Borçka Belediyesi bir hataya imza atarak sosyal medyada günün konusu oldu. Belediye twitter hesabından 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutlamak isterken, Morgan Freeman fotoğrafı yükledi.
 
 
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Yapılan yanlışlık sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
 
Belediye tarafından atılan tweette "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
 

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Borçka Borçka Belediyesi Nobel Ödülü aktör Morgan Freeman
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