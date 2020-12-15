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Borç yapılandırmasında yeni gelişme! 5 yıl vade, ilk ödeme 30 Kasım 2022'de...

AA |  15 Aralık 2020 Salı - 11:17 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 11:39

Borcu olana güzel haber. Yapılandırma kapsamına alındı. Bakanlık duyurdu. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar borçlarını her yıl 1 kez olmak üzere toplam 5 yılda ödeyecek. Ödemeler 30 Kasım 2022'de başlayacak. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler başvurularını 31 Ocak'a kadar yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının borçları, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında, her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilecek.


Milyonlarca vatandaş uzun süre borç yapılandırma haberi bekledi. Geçtiğimiz ay Meclis'ten geçerek başvuruları alınmaya başlayan borç yapılandırma kanunu başvuru süreci devam ediyor. Tarihin en kapsamlı af yasası olarak gösterilen bu yasa birçok borcu kapsarken Tarım ve Orman Bakanlığı da bugün bazı borçların yapılandırılacağını duyurdu.
 
Bakanlık Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Tarım ve Orman  Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin  borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esasları belirledi.
 
Konuya ilişkin hazırlanan genelgeye göre, Bakanlık kaynaklarından tarımsal amaçlı kooperatifler veya bu  kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020'den önce kullandırılan kredilerden 17  Kasım itibarıyla vadesi gelmiş olanlar yeniden yapılandırılacak.
 
Taksitlendirmeden yararlanmak için  31 Ocak 2021 mesai saati bitimine  kadar bağlı olunan Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine müracaat edilecek.  Söz konusu süre uzatılmayacak. İl müdürlüklerine müracaat, kooperatifin ortağı  tarafından veya ortaklar adına kooperatif tarafından yapılacak.
 
Taksitlendirme sözleşmeleri "https://gencciftci.tarim.gov.tr" sistemi  üzerinden düzenlenecek. Sözleşmelerin düzenlenme tarihi 30 Haziran 2021'i  geçmeyecek şekilde hazırlanacak.
 
Anaparaya, kredinin ödenmeyen ilk taksit vadesinin başlangıç  tarihinden 17 Kasım 2020 tarihine kadar basit usulde yıllık yüzde 3 faiz  uygulanacak. Alacağa vadesi geçtikten sonra ödeme yapıldıysa, bu ödemeler  düşülecek ve yapılandırmaya esas toplam borç tutarı belirlenecek.
 
Anaparaya ilişkin daha önce tahsil edilmiş faizler, kanun uyarınca  yapılan hesaplamada herhangi bir işlem görmeyecek.
 
Yapılan hesaplamalar sonucunda alacağa ilişkin yapılan ödemeler  nedeniyle kooperatif veya ortakların ödemesi gereken tutar bulunmaması halinde  ilgililerden herhangi bir ödeme talebinde bulunulmayacak.
 
Kooperatif ve ortakların kanunun yayımı tarihinden önce yaptığı  ödemelerin, tespit edilen borç tutarından fazla olması halinde herhangi bir ret  ve iade yapılmayacak.
 
Taksitlendirmeye esas toplam borç miktarı 5'e bölünerek, her yıl bir  taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilecek. İlk taksit ödemesinin vadesi  Kasım 2021 olacak.
 
 İlk iki taksit 30 Kasım 2022'ye kadar ödenebilecek
 
Daha önceki iki yapılandırma kanunu kapsamında borçlarını yapılandıran  ancak bu yapılandırmaları bozulan ortaklar ve kooperatifler bu düzenlemeden de  yararlanabilecek.
 
Genelgeyle süresinde ödenmeyen taksitlere ilişkin esaslar da  belirlendi. Buna göre, ilk iki taksitinin süresinde ve tam ödenmemesi, birbirini  takip eden iki taksitin süresinde ve tam ödenmemesi, son taksitin yasal süresinde  ve tam ödenmemesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. İlk iki taksit,  gecikme faiziyle birlikte en son 30 Kasım 2022'ye kadar ödenebilecek.
 
Borcu yapılandırılacak kooperatif veya ortaklarının belirtilen sürede  müracaat etmemesi, müracaat etmiş olmasına  rağmen düzenlenen sözleşmeleri  imzalamamaları veya taksitlendirme sözleşmesi düzenlendiği halde taksitlerin  ödenmemesi durumunda doğrudan bankaca ilk kanuni takip uygulamasına geri  dönülecek.
 
Müracaat edenler için kanuni takibat duracak
 
Kooperatif ve ortaklar hakkında başlatılan kanuni takibatın  durdurulması için ilgililerin yapılandırmaya müracaat etmesi gerekecek. Borç  nedeniyle menkul ya da gayrimenkullerin icra yoluyla satışının durdurulması,  kooperatif veya ortaklarının  hesaplarına banka tarafından konulan blokelerin  kaldırılması da sözleşmelerin ve taahhütnamenin düzenlenmesine bağlı olacak.  Banka tarafından başlatılan icra takibine itiraz edilmesi nedeniyle açılan  davalar, davalıların davayı kabul etmeleri suretiyle sonuçlandırılacak.
 
Bakanlığın izni olmadan yapılan borçlanma sözleşmelerine aykırı olarak  tesislerini satanlar, kiraya verenler, ipotek ve teminatlarını yok edenler  yapılandırma için başvuru yapamayacak.
 
  
 

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