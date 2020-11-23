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Borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı! Online yapılabilecek...

AA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 17:25 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 17:25

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine gitmesine gerek kalmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılandırma başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat online yapma imkanı tanıdı. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartları kullanılarak yapabilecek.


Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin  başvuru imkanlarını genişletti.
 
Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif  Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da  ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini  7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.
 
Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu  sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan  mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde  anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.
 
İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr  adreslerinden de erişilebiliyor.
 
Maskesiz başvuru imkanı
 
Mükellefler, vadesi geçmiş vergi borçlarını da yine İnteraktif Vergi  Dairesinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.
 
Vatandaşlara bu imkanın anlatılması için Başkanlık tarafından afiş  gibi görsel materyaller de hazırlanırken, bu görsellerde "Yapılandırma  başvurularınızı maskesiz yapabileceğiniz tek vergi dairesi İnteraktif Vergi  Dairesi" ifadeleri yer aldı.
 
Kurum, dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bu günlerde vergi  dairesine gitmeden yeniden yapılandırmanın kapsamı, sağlanan avantajlar, başvuru  ve ödeme koşulları ile başvuru ve ödeme süresi gibi konularda da vatandaşları  uzaktan bilgilendirecek. Bu amaçla, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi,  sosyal medya hesapları ve Vergi İletişim Merkezinden bilgi alınabilecek.
 
Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası,  öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi çok sayıda borç online olarak  yapılandırabilecek.
 
Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması  halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.
 
Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve  17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsarken, imkandan yararlanılması  için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerekiyor.
 
Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021'e kadar peşin olarak ödenmesi  halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, trafik para cezaları ve  diğer idari para cezalarının aslından ise yüzde 25 indirim yapılacak.
 
Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit  taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor.

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