Borç yapılandırma ne zaman sona eriyor? Borç yapılandırma nasıl yapılır?

Borç yapılandırmasında son günlere girildi. 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvururken, 69,1 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yasaya göre, 9 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borçları yapılandırılabilecek. Peki, Yapılandırma ne zaman sona eriyor? Borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte yapılandırma ile ilgili bilmeniz gereken detaylar...

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında bugüne kadar 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 lira alacak yapılandırıldı. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için 31 Ağustos Salı günü bitimine kadar başvuruların yapılması gerekiyor. Yapılandırma ne zaman sona eriyor? Borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte yapılandırma ile ilgili bilmeniz gereken detaylar...

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamındaki imkanlardan yararlanmak için yaklaşık 3,5 milyon mükellef başvuruda bulunurken, 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 liralık alacak yapılandırıldı.

YAPILANDIRMA NE ZAMAN SONA ERİYOR?

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümlerinden yararlanmak için, 31 Ağustos Salı günü bitimine kadar başvuruların yapılması gerekiyor. Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitiminden sonra Kanundan yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebiliyor.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 25 İNDİRİM!

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek ve peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?