Borcu olan milyonlar için yeni bir yapılandırma imkânı sunuldu. Vergi borcu yapılandırma Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? SGK, MTV, trafik cezası, vergi borcu yapılandırma 2021 hakkındaki detayları…

Borcu yapılandırma imkanı sunan yasa, Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yasayla vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak. Borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? SGK, MTV, trafik cezası, vergi borcu yapılandırma 2021 hakkındaki detayları…

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vergi borcu yapılandırma başvurusu, E-Devlet aracılığıyla Gelirler İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden yapılabilecek. İsteyenler, daireler üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

Tasarıyla Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.

E devlet vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı, borç yapılandırmalarında vatandaşlara hizmet verecek. SGK; MTV, trafik cezası vergi borcu yapılandırmalarında yer alacak. Yeni yasaya geçen borçlu 7256 sayılı yasaya göre yaptığı taksitleri ödemek yerine kalan borcunu yeniden 6, 9, 12 ve 18 takside bölebilecek. Dördüncü taksit ödemesi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak olan mükellef yeni yapılandırma ile ödeyeceği taksit dönemini de ötelemiş olacak, kalan borcunu da zamana yayacak.

BORÇ YAPILANDIRMANIN İLK TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON TARİH EYLÜL SONU

30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.



Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50’si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.