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Boran Kuzum'dan duygulandıran paylaşım: Onsuz ilk doğum günüm
Son olarak BluTV'de yayınlanan 'Saygı' adlı dizide rol alan Boran Kuzum, yeni yaşını geçtiğimiz ay kaybettiği babası Bora Kuzum ile fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Yakışıklı oyuncunun, paylaşımına düştüğü not takipçilerini duygulandırdı.
'Vatanım Sensin', 'Hakan:Muhafız', 'Şahin Tepesi', 'Biz Böyleyiz' ve 'Saygı' gibi birçok projede yer alan Boran Kuzum, dün 28 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum gününü geçtiğimiz ay kaybettiği babası Bora Kuzum ile fotoğraflarını paylaşarak kutladı.