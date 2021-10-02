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Boran Kuzum'dan duygulandıran paylaşım: Onsuz ilk doğum günüm

Son olarak BluTV'de yayınlanan 'Saygı' adlı dizide rol alan Boran Kuzum, yeni yaşını geçtiğimiz ay kaybettiği babası Bora Kuzum ile fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Yakışıklı oyuncunun, paylaşımına düştüğü not takipçilerini duygulandırdı.

Boran Kuzum'dan duygulandıran paylaşım: Onsuz ilk doğum günüm 'Vatanım Sensin', 'Hakan:Muhafız', 'Şahin Tepesi', 'Biz Böyleyiz' ve 'Saygı' gibi birçok projede yer alan Boran Kuzum, dün 28 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum gününü geçtiğimiz ay kaybettiği babası Bora Kuzum ile fotoğraflarını paylaşarak kutladı.
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