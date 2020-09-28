Boraltan olayı nedir? Boraltan köprüsü nerede, hikayesi nedir? Boraltan Köprüsü olayı…

İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında gerçekleşen Boraltan olayı Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan savaş sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz’ün yaptığı yorum sonrası yeniden gündeme geldi. Peki, Boraltan olayı nedir, Boraltan nerede?
BORALTAN OLAYI NEDİR? (BORALTAN KÖPRÜSÜ HİKAYESİ)
Boraltan Köprüsü olayı Türkiye'ye sığınan 195 Sovyet askerinin 1945 yılında mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Sovyetler Birliği'ne iadesi sonrası yaşanan katliamdır.
Türkiye Sovyetler'den mütekabiliyet esasına dayanarak Sovyet topraklarına iltica etmiş olan bir subay ve iki erini istemiş, Sovyetler de askerlerin izlerinin bulunamadığını beyan edip geri vermeyince Türkiye yola çıkan bazı askerlerin iadesini durdurmuştu. Türkiye, ayrıca iltica edenlerden Türk kökenli olanların Türkiye vatandaşlığına alınması esasını ise kabul etmişti.
Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye iltica etmişlerdi. Sınır karakolunda bulunan Azerbaycan kökenli Sovyet askerleri, hükümetin talimatıyla iade edildi ve Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizildi. Reha Oğuz Türkkan'ın iddiasına göre iltica edenlerin sayısı 407 idi.
BORALTAN KÖPRÜSÜ NEREDE?
Boraltan Köprüsü (Serdarabat Köprüsü), Iğdır'daki sınır kapısına yakın olan Aras Nehri üzerinde bulunuyor.