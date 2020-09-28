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Boraltan olayı nedir? Boraltan köprüsü nerede, hikayesi nedir? Boraltan Köprüsü olayı…

Boraltan olayı nedir? Boraltan köprüsü nerede, hikayesi nedir? Boraltan Köprüsü olayı…