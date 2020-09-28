28 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.123 -0.10 EURO 9,0730 1.86
USD 7,7860 1.66 ALTIN 463,480 1.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Boraltan olayı nedir? Boraltan köprüsü nerede, hikayesi nedir? Boraltan Köprüsü olayı…

28 Eylül 2020 Pazartesi - 11:32 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 11:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Azerbaycan ile Ermenistan arasında tırmanan gerilime ve Türkiye'nin gelişmeler karşısındaki tutumu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, sarf ettiği "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" ifadeleri, 1945 yılında Türkiye'ye sığınan 195 Sovyet askerinin, Reha Oğuz Türkkan'ın iddiasına göre 407 askerin, Sovyetler Birliği’ne iade edilmesi olayı olan Boraltan olayını gündeme getirdi. Peki, Boraltan olayı nedir? Boraltan köprüsü olayı nasıl oldu? Boraltan köprüsü hikayesi…


İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında gerçekleşen Boraltan olayı Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan savaş sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz’ün yaptığı yorum sonrası yeniden gündeme geldi. Peki, Boraltan olayı nedir, Boraltan nerede?

BORALTAN OLAYI NEDİR? (BORALTAN KÖPRÜSÜ HİKAYESİ)

Boraltan Köprüsü olayı Türkiye'ye sığınan 195 Sovyet askerinin 1945 yılında mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Sovyetler Birliği'ne iadesi sonrası yaşanan katliamdır.

Türkiye Sovyetler'den mütekabiliyet esasına dayanarak Sovyet topraklarına iltica etmiş olan bir subay ve iki erini istemiş, Sovyetler de askerlerin izlerinin bulunamadığını beyan edip geri vermeyince Türkiye yola çıkan bazı askerlerin iadesini durdurmuştu. Türkiye, ayrıca iltica edenlerden Türk kökenli olanların Türkiye vatandaşlığına alınması esa­sını ise kabul etmişti.

Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye iltica etmişlerdi. Sınır karakolunda bulunan Azerbaycan kökenli Sovyet askerleri, hükümetin talimatıyla iade edildi ve Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizildi. Reha Oğuz Türkkan'ın iddiasına göre iltica edenlerin sayısı 407 idi.

BORALTAN KÖPRÜSÜ NEREDE?

Boraltan Köprüsü (Serdarabat Köprüsü), Iğdır'daki sınır kapısına yakın olan Aras Nehri üzerinde bulunuyor.

 

ETİKETLER

Boraltan olayı Boraltan köprüsü Boraltan köprüsü olayı Ünal Çeviköz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.