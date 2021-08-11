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Bora ve Ali havuza düşüyor!

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:15 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 11:15

Baht Oyunu dizisinin 8. bölümünde Bora, Ada'nın söylediklerine isyan ederek Ali'yle dertleşirken havuza düşüyor.


Bora, Ada'ya inandığı için oldukça pişmandır. Ada'ya inandığı için Ali'ye dert yanan Bora, alkolü fazla kaçırınca ortalık karışıyor. Bora ve Ali, gecenin sonunda havuza düşüyor. 
 
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 Ada, Bora'ya yaptığı itirafla şoke ediyor. Ada Bora’ya söylediği yalanı açıklar. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada’yı bir daha görmek istemediğini söyler. Ada'nın yazdığı yazılardan da şüphe eden Bora, tekrar Ada'ya güvenebilecek mi?
 

 

Bora, Ada'yı kıskandığı için Kuzey Batı'nın verdiği partide olay çıkarıyor! Kuzey Batı ve adamlarının Bora ve Rüzgar'la girdiği tartışmada ortalık fena karışıyor. Ada ise Bora'nın yanında durarak Kuzey Batı'ya karşı tarafını belli ediyor.

 

 

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