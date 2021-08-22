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Bora'dan beklenen hamle geldi!
Bora'dan beklenen hamle geldi!
22 Ağustos 2021 Pazar - 12:40
| Son Güncelleme : 22 08 2021 - 12:40
Kıskançlık krizlerine giren Ada sonunda Bora'nın hiç beklenmedik hamlesiyle karşılaşıyor. Bora ve arasında neler olacak?
SONRA OKU
Kıskançlık krizlerine giren Ada sonunda Bora'nın hiç beklenmedik hamlesiyle karşılaşıyor. Bora ve arasında neler olacak?
Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da
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