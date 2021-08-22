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Bora'dan beklenen hamle geldi!

22 Ağustos 2021 Pazar - 12:40 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 12:40

Kıskançlık krizlerine giren Ada sonunda Bora'nın hiç beklenmedik hamlesiyle karşılaşıyor. Bora ve arasında neler olacak?


Kıskançlık krizlerine giren Ada sonunda Bora'nın hiç beklenmedik hamlesiyle karşılaşıyor. Bora ve arasında neler olacak?
 
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