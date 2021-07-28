Bora, Ada'ya inanacak mı?

Baht Oyunu 27 Temmuz Salı yayınlanan 6. Bölümde Bora, Ada’nın evinde Rüzgar’ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılır. Ada, Bora’nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora’nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmayacaktır. Peki, Bora, Ada'nın söylediklerine inanabilecek mi?

Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D 'de!

Bora, Ada'ya en sevdiği dolma kalemini hediye ediyor. Tuğçe, hatasını anlayıp Ada'nın yazısını çaldığı için özür diler. Ancak Bora, oldukça öfkelidir. Ada'yı odasına çağıran Bora, Tuğçe'nin yanında Ada'ya en sevdiği dolma kalemini hediye eder. Tuğçe, Bora'nın bu anlamlı hediyesi karşısında fena bozulur.

6. Bölümde Bizdeboyle.net ekibi yeni bir yazı konusu için ilişki kampına gitmeye karar verir. Bora, ilk olarak Tuğçe ile çift olarak ilişki kampına gideceğini söyler. Ancak daha sonra, Ada'nın yazısının tıklanma rekoru kırdığı için Ada'nın ha ettiğini düşünür. Daha sonra Bora, Ada'yla çift olarak Tuğçe de Rüzgar'la çift olarak iki gün boyunca ilişki kampına gider.