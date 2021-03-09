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Boomads'e yeni marka: Eczacıbaşı tüketim ürünleri

09 Mart 2021 Salı - 17:12 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 17:12

2011 yılında Hürriyet çatısı altında kurulan Boomads, portfoyüne yeni markalar katmaya devam ediyor.


Markaların influencer pazarlamasına olan yatırımlarının artması ile gelişen influencer pazarı; bu işin, alanında uzman profesyoneller tarafından yönetilmesi ihtiyacını da doğurdu. Özellikle pandemi sonrası artan influencer iletişimleri pazarlama profesyonellerine göre büyümeyi sürdürecek.Lokal ve global çok sayıda markanın tek yetkili ajansı olan Boomads, - Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin markalarının influencer marketing operasyonları ve raporlama süreçlerini yöneten sınırlı sayıda seçilen iş ortaklarından biri olacak. 
 
Boomads 2021 yılında ürün geliştirme çalışmalarına hız verecek ve influencer pazarlama projelerini rasyonel bakış açısı ile değerlendirmeye devam edecek.

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Boomads marka influencer
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