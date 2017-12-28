Bombalı minibüsten Aktütün saldırısının faili çıktı

HAYAT KADINI İLE 'SEVGİLİ GÖRÜNTÜSÜ' VERMİŞ

Hamza D.'nin polisteki ifadesinde, İstanbul'da terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu öğrenilen 3 öğrenci ile aynı evde bir süre barındığı, İstanbul'da polis ekiplerine yakalanmamak için ise fuhuştan poliste dosyası bulunan D.S. adlı hayat kadını ile kendisine sevgili süsü verdiği öğrenildi. PKK'lı Hamza D.'nin polisteki kayıtlarında hayat kadını ile ilgili başka bir kişiyle yazışması da yer aldı.

İKİNCİ MİNİBÜS ARALIK AYINDA SATIN ALINMIŞ

Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada 06 YTL 93 plakalı kapalı kasa ikinci minibüsün bulunmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, polis minibüsü Aralık ayı başında Recep A. tarafından satın alındığını, A.'nın minibüsü aldıktan sonra İstanbul dışına çıktığını ve bir süre sonra geri İstanbul'a döndüğünü tespit etti. Hamza D. emniyetteki ifadesinde, "06 YTL 93 plakalı kapalı kasa minibüsünde bombalı saldırıda kullanılmak üzere satın alındığının kendisine iletildiğini" söylediği ileri sürüldü.

Şüpheliler dün tamamlanan polisteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 20 şüpheliden Hamza D., Recep A., Dilan S., İbrahim D., Zübeyir E., Taha Ç., Tanju E., Serhat Ö., Şaban Ç., Kadir K. ve D.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamındaki R.G., H.İ., H.P., G.İ. ve R.O. çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla, F.E., N.K., S.E. ve M.Ö. adlı şüpheliler ise tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.