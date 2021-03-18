18 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL
10°C / 7°C
GALERİ
VİDEO
BIST
1.570
0.51
EURO
8,7980
-2.14
USD
7,3580
-1.83
ALTIN
409,710
-2.58
CANLI BORSA
ÇALIŞMA HAYATI
Emekli
Çalışan Hakları
Personel Alımı
Uzmana Sor
KOBİ
Memur
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
OYUN
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
KORONAVİRÜS
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Haberler
»
Gündem Haberleri
»
Bombalı eylem hazırlığındaki şüpheliler yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki şüpheliler yakalandı
18 Mart 2021 Perşembe - 15:10
| Son Güncelleme : 18 03 2021 - 15:18
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli, emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalandı.
SONRA OKU
AYRINTILAR GELİYOR...
ETİKETLER
Bombalı eylem
hatay
terörist
SON HABERLER
Canlı yayında herkesi şok eden olay! Yasak aşk ortaya çıktı
Merkez Bankası faiz kararı sonrası altının durumu merak ediliyor! 18 Mart PPK faiz kararı sonrası altın düştü mü, yükseldi mi?
Ek ödeme ile ilgili flaş açıklama! Bakan duyurdu
Dışişleri'nden dünyaya HDP tepkisi!
Günün En Çok Oynanan Maçları!
Galatasaray Adası ile ilgili karar çıktı!
Spor camiasından "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi" mesajları
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Detaylar için
veri politikamızı
inceleyebilirsiniz.
Onaylıyorum
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
SAĞLIK
EĞİTİM
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.