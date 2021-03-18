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Bombalı eylem hazırlığındaki şüpheliler yakalandı

18 Mart 2021 Perşembe - 15:10 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 15:18

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli, emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalandı.


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