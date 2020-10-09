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Bomba iddia: Trump, Rusya'yla nükleer silah anlaşması yapmak istedi

AA |  09 Ekim 2020 Cuma - 22:25 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 22:25

ABD'de Donald Trump yönetiminin, "3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği" iddia edildi.


Axios haber sitesine göre, Trump yönetimi, seçimlerden önce Trump ve  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzalaması için bir nükleer silah kontrolü  anlaşması üzerine yoğunlaştı.
 
Konuya yakın bir kaynak, Trump ve Putin arasında son dönemdeki telefon  görüşmelerinde bu konunun gündeme geldiğini aktararak, 1 hafta gibi bir sürede  anlaşmanın müzakere edilebileceğini belirtti.
 
Rus tarafı ise bu kadar "hızlandırılmış" bir müzakere süreci için  hazır olduklarına dair bir sinyal vermezken, anlaşmada gelecekte yapılacak çok  taraflı bir silah kontrolü anlaşmasının da çerçevesinin çizilmesinin beklendiği  kaydedildi.
 
New START
 
ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması  Anlaşmasının (New START) süresi 5 Şubat'ta sona eriyor.
 
ABD Başkanı adayı Joe Biden ve Putin, bu anlaşmanın 5 yıl daha  uzatılmasını isterken, Trump yönetimi 2011'de Obama yönetiminde imzalanan bu  anlaşmayı sıklıkla eleştiriyor.
 
ABD'nin, Sovyetler Birliği ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile  1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve  START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, Washington ile Moskova  arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.
 
Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere  kısıtlama getiriyor.

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