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Bomba iddia: Trump o ismi görevden alacak

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 1:03 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 1:03

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde seçimden hemen sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almayı düşündüğü iddia edildi.


İlk olarak Bloomberg'in geçtiği habere göre Trump, bazı konularda  anlaşamadığını belirttiği Esper ile yollarını sonbaharda ayırabilir.
 
Buna göre Trump'ın, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu  ölümünün ardından ABD ordusuna ait bazı birliklerin sivil halka karşı kullanımı  konusunda Esper'in yaklaşımından hoşnut olmadığı kaydedildi.
 
Seçimlerin hemen ardından görevde kalması durumunda Trump'ın Esper'i  değiştirme fikrini yakın çevresindeki bazı kişilerle paylaştığı belirtilen  haberde, Trump'ın başka konularda da Esper'den çok memnun olmadığı iddia edildi.
 
Aynı haberde Esper'in seçim sonuçları ne olursa olsun 3 Kasım'dan  sonra koltuğundan ayrılmayı düşündüğünü çevresine söylediği iddiasına da yer  verildi.
 
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı  Judd Deere, söz konusu iddiayı doğrudan reddetmeyerek, "Başkan Trump harika bir  ekip kurdu. Şu anda anons edilecek bir görev değişikliği yok." değerlendirmesiyle  yetindi.
 
Öte yandan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ayrı bir yazılı açıklama  yaparak, "Esper'in Başkan'ın arzusu doğrultusunda görev yaptığını" dile getirdi.
 
Floyd'un mayıs ayında ölümünün ardından ülke geneline yayılan ve  şiddet olaylarına dönüşen protestolarda Trump Amerikan ordusunun daha etkin bir  şekilde kullanılmasını istemiş, buna karşılık daha temkinli açıklamalar yapan  Esper'in tavrı Beyaz Saray'da eleştiri konusu olmuştu.

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ABD Donald Trump Mark Esper
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