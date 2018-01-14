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Bomba iddia! Şeyh alıkonuldu

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 20:14 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 20:42

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddia edildi.


Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan habere göre, Şeyh  Abdullah, bir video kaydında Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından  misafir edildikten sonra alıkonulduğunu öne sürdü.
 
Abdullah, yayınlanan videoda, "Şu anda Abu Dabi'de bulunuyorum, Abu  Dabi Veliahtı'nın misafiri idim. Şu anda engellenmiş durumdayım, bana çıkmamamı  söylediler." dedi.
 
Abdullah olayların sorumluluğunun Şeyh Muhammed'e ait olduğunu  belirterek, "Eğer başıma bir iş gelirse Katar devleti bundan beridir. Ben Şeyh  Muhammed'in misafiri idim, şu andan sonra bir şey olması halinde tüm sorumluluk  Şeyh Muhammed'e aittir." diye konuştu.
 
Video kaydının ya da alıkonulmanın zamanına ilişkin bilgi verilmedi.
 
Katar'ın 3'üncü emiri Şeyh Abdullah bin Casim'in torunu, 4'üncü emiri  Şeyh Ali bin Abdullah'ın oğlu ve 5'inci emiri Şeyh Ahmed bin Ali'nin de kardeşi  olan Abdullah, Al Sani ailesinin önde gelen mensuplarından biri olarak biliniyor.
 
Abdullah, geçen ağustos ayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki  hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.
 

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Katar Al Sani Şeyh Abdullah bin Ali
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