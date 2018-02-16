Bomba iddia! Ortalık karışacak Esad Ordusu Afrin'e giriyor...

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD, Suriye Devlet başkanı Beşar Esed'den yardım istemişti. Terör örgütü ile Esed arasında anlaşma sağlandığı iddia edildi. Rusya’nın resmi RİA haber ajansı, Esad ile terör örgütü PYD arasında varılan anlaşma uyarınca, Suriye ordusunun önümüzdeki günlerde Afrin’e gireceklerini duyurdu.
ESED İLE PKK ANLAŞTI: Haberi Suriye’deki durum hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandıran RİA, “Suriye yönetimiyle PYD arasında yapılan görüşmeler anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandı" iddiasında bulunuldu.
AFRİN ESED'E TESLİM EDİLECEK: Haberde, "Afrin bölgesinin Türkiye sınırına kadar olan toprakları Şam kuvvetleri denetimine teslim edilecek. Suriye ordu birliklerinin Afrin bölgesi denetimini teslim alma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak” dendi.
ABD yönetimi konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye masası, Afrin bölgesindeki PYD ile Şam rejimi arasında anlaşmaya varıldığına dair ellerinde hiçbir bilgi bulunmadığını söylemekle yetindi.