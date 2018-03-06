Bomba iddia! Kovulması için lobi yapılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli bağışçılarından olan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile çok yakın bağlantılara sahip Amerikalı iş adamı Elliott Broidy'nin, Katar konusunda farklı düşünen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kovulması için lobi yaptığı iddia edildi.

İngiliz BBC kanalının ele geçirdiği e-postalarda yer alan yazışmalara göre, BAE bağlantılı iş adamının Tillerson aleyhindeki lobi faaliyetleri ortaya çıktı.

Söz konusu yazışmalardan birinde, 2017 yılının ekim ayında Broidy'nin Trump ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşmede Tillerson'ın kovulması konusunda Trump'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Diğer bir e-postada ise Broidy'nin Tillerson'dan "zayıf", "jöle kulesi" ve "iyice fırçalanması gerek" ifadeleriyle bahsettiği bildirildi.

Haberle ilgili yazılı açıklama yapan Broidy'nin avukatı, hacklenen e-postalarla ilgili olarak Katar 'ı suçladı ve bazı içeriklerin değiştirilmiş olabileceğini iddia etti ancak detaylı değerlendirme yapmadı.

Körfez bölgesinde 5 Haziran 2017'de Katar'a karşı 4 Arap ülkesi ilişkileri kesme kararı almıştı. Teröre destek verdiği iddiasıyla kesilen ilişkilerin ardından Katar ile kara, deniz ve hava ulaşımını kapayan Suudi Arabistan , Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır bu ülkenin ekonomik yönden abluka altına alınmasını hedeflemişti.

ABD Başkanı Trump, Katar'ı "teröre destek vermekle" suçlarken, Tillerson Katar krizi konusunda diplomatik çözümlerin takip edilmesi konusundaki yaklaşımıyla öne çıkmıştı.