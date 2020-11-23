23 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.329 0.42 EURO 9,2310 2.09
USD 7,7770 2.08 ALTIN 469,110 2.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bomba iddia: Hülya Avşar İbo'nun kapısında yattı

23 Kasım 2020 Pazartesi - 10:32 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 10:32

İbo Show'a konuk olan Hülya Avşar geceye damga vurdu. O anları gören Erol Köse bomba iddialarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Köse açıklamasında Avşar'ın Tatlıses’in kapısında yattığını iddia etti.


Hülya Avşar İbo Show'a konuk oldu; ikilinin uzun yıllar sonra birlikte görünmesi hayranlarını mutlu etti. Yayında birlikte Mavi Mavi şarkısı söyledi İbo o anlarda kendine hakim olamadı ve duygusal anlar yaşandı.
 
O görüntülerin olay olmasının ardından UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan, Erol Köse ve Lerzan Mutlu’nun sunduğu “pişti” adlı programda 30 yıllık İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar defteri açıldı.
 
Erol Köse, ikilinin bir zamanlar aşk yaşadığını söyleyerek, Avşar Kızı’nın o zamanlar İbrahim Tatlıses'e deli divane aşık olduğunu ve Tatlıses’in kapısında yattığını iddia etti.
 

ETİKETLER

hülya avşar ibrahim tatlıses ibo show
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.