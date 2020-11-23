Bomba iddia: Hülya Avşar İbo'nun kapısında yattı

İbo Show'a konuk olan Hülya Avşar geceye damga vurdu. O anları gören Erol Köse bomba iddialarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Köse açıklamasında Avşar'ın Tatlıses’in kapısında yattığını iddia etti.

Hülya Avşar İbo Show'a konuk oldu; ikilinin uzun yıllar sonra birlikte görünmesi hayranlarını mutlu etti. Yayında birlikte Mavi Mavi şarkısı söyledi İbo o anlarda kendine hakim olamadı ve duygusal anlar yaşandı.

O görüntülerin olay olmasının ardından UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan, Erol Köse ve Lerzan Mutlu ’nun sunduğu “pişti” adlı programda 30 yıllık İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar defteri açıldı.