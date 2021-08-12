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Bomba iddia: ABD, Taliban'dan büyükelçilik için güvence istedi

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 23:53 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 23:53

ABD'nin, Taliban'dan, Afganistan'ın başkenti Kabil'in ele geçirilmesi halinde Amerikan Büyükelçiliğine dokunulmaması için güvence istediği iddia edildi.


New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, isimlerinin  açıklanmasını istemeyen üst düzey iki Amerikalı yetkiliye dayandırılarak, ABD'li  müzakerecilerin, Kabil'i ele geçirmesi muhtemel görülen Taliban ile iletişime  geçerek başkentteki Amerikan Büyükelçiliğine saldırmayacakları yönünde teminat  almaya çalıştıkları belirtildi.
 
ABD'nin, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad liderliğinde  Taliban yönetimiyle irtibata geçtiği ifade edilen makalede, Afganistan'daki  şehirleri hızla devralan Taliban'ın gelecek aylarda başkent Kabil'i de ele  geçirmesi durumunda, en azından Amerikan Büyükelçiliğinin tahliye edilmesinin  önüne geçilmesinin amaçlandığı bildirildi.
 
Makalede, Biden yönetiminin, ABD birliklerinin resmi olarak ülkeden  çekilmesini tamamlamaya çalışırken, yaklaşık 1400 Amerikalı da dahil olmak üzere  4 bin çalışandan oluşan büyükelçilik personelini önemli ölçüde azaltmak için acil  bir plana gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına işaret edildi.
 
Bununla birlikte Kabil Büyükelçiliğinin, ABD hükümeti için çalışmayan  tüm Amerikalıların "Afganistan'ı derhal terk etmesi" çağrısında bulunduğu  belirtildi.
 
Taliban'a "dış yardımlar için meşruiyet" mesajı
 
Amerikalı diplomatların Taliban ile görüşmelerine dair detaylı  bilgilere yer verilen makalede, Halilzad için "Taliban liderlerini, gelecekteki  bir Afgan hükümetinin parçası olarak Amerikan mali yardımı ve diğer yardımları  almak isteyeceklerini öngörerek, büyükelçiliğin açık ve güvende kalması  gerektiğine ikna etmeyi umuyor." ifadesi kullanıldı.
 
Makalede, Taliban liderinin ülkenin meşru bir temsilcisi olarak  görülmek istediğine ve kısmen ekonomik destek almak için Rusya ve Çin de dahil  olmak üzere diğer küresel güçlerle ilişki kurmaya çalıştığına vurgu yapıldı.
 
Makalede, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın dün yardım  konusuyla ilgili "Meşruiyet esasen uluslararası desteğin ve insani yardımların  Afgan halkına erişebilir olmasını bahşeden bir bilettir." değerlendirmesine de  yer verildi ve Biden yönetiminin Amerikan Büyükelçiliğinin boşaltılmasının diğer  diplomatik misyonların ve uluslararası desteğin ayrılmasını hızlandıran bir  domino etkisi yaratabileceğinden, bunun da Afgan hükümetinin çöküşüne yol  açabileceğinden endişe duyduğu bilgisi paylaşıldı.
 
Tahliye ihtimaline karşın "Acil durum eylem komitesi" kuruldu
 
Taliban'ın ülkenin kuzeyinde Mezar-ı Şerif dışındaki bütün şehirleri  ele geçirmesinin Kabil'de büyük endişe oluşturduğu ve ABD Büyükelçiliğinin  muhtemel tahliyesi için kurulan "Acil durum eylem komitesinin" olası senaryolar  için düzenli toplantı yaptığı bildirildi.
 
Kabil'deki maslahatgüzar Ross Wilson'ın, Taliban'ın gücü, şiddet,  korku ve savaş yoluyla tekelleştirme girişimlerinin yalnızca uluslararası  izolasyona yol açacağı konusunda uyardığı vurgulanan makalede, şunlar kaydedildi:
 
"Nisandan itibaren, büyükelçilik, Kabil'de güvenlik daha fazla  savunulamaz hale geldiğinden zorunlu olmayan çalışanları eve göndermeye  başlarken, diğer personelin, kendilerini tehlikede hissettikleri takdirde  kariyerlerine herhangi bir ceza verilmeden ayrılmalarına izin verildi. Bununla  birlikte, tahliyenin Amerikan vatandaşları ile birlikte büyükelçiliğin tüm  yabancı personelini kapsayıp kapsamadığı açık değil ve ABD'ye yardım ettikleri  için Taliban tarafından kesinlikle hedef alınacak olan Afgan çalışanların akıbeti  üst düzey yöneticiler için ciddi endişe kaynağı.''
 
Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi
 
ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin  Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban  saldırıları hız kazandı.
 
Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra  kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.
 
Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın  ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 11  vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri Taliban'a karşı kontrolü kaybetti.  Kabil yönetimi halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.
 
Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri  artırdı.
 
BM'ye göre 2021'in ilk yarısında 1659, son bir ayda ise 1000'den fazla  sivil hayatını kaybetti.
 
Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs ayı başından  ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.
 
BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

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