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Bomba! Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu'dan ilk fotoğraf

12 Mart 2021 Cuma - 13:06 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 13:06

2021 yılına damga vuran çiflerden Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu ilk kez önceki gün birlikte görüntülendi.


Aşk dedikodularını Instagram hesabında yaptığı bir şarkı paylaşımına Berrak Tüzünataç’ı etiketleyerek doğrulayan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisiyle ilk kez Kadıköy’de görüntülendi. Çift, Moda’ya doğru yürürken Güncel Magazin’in objektifine yansıdı.
 
 
"SEN BEN VARDIK"
 
Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından 'Uyanmam' adlı şarkıyı paylaşmış ve Berrak Tüzünataç’ı etiketlemişti. Şarkının sözleri ise şöyle:
 
"Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu. Sevişmek tek derdimiz oldu.
 
 
Uraz Kaygılaroğlu’nun bu hareketi sosyal medyada 'ilan-ı aşk' olarak algılanmıştı. Kaygılaroğlu, 2019 yılında Melis İşiten ile ayrılmış ve adı pek çok kez farklı isimlerle anılmıştı.
 

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