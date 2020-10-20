Bomba açıklama! 'Duştan üstsüz bir şekilde çıkıp...'

Paylaştığı cesur pozlarla ve canlı yayında frikik kazaları ile gündemden düşmeyen Britain's Got Talent yarışmasının jüri üyesi Amanda Holden, evde üstsüz gezdiği için iki kızı ile kavga etti.

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz 'de jüri üyeliği yapan TV yıldızı Amanda Holden sütyensiz pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yarışmada bilerek verdiği frikiklerle olay olan ve evde de üstsüz şekilde gezdiğini söyleyen ünlü isim bu durumun kızları ile arasını bozduğunu söyledi.

Programda giydiği açık elbise ve üstsüz fotoğraflar hakkında kızlarının ne düşündüğü sorusuna Amanda, şöyle cevap verdi:

"Geçen akşam duştan üstsüz bir şekilde çıkıp Lexi'ye iyi geceler demek için odasına gittim. O sırada FaceTime üzerinden bir arkadaşı ile konuşan Lexi beni çıplak görünce 'Anne! Anne! Her zaman çıplak gezmek zorunda mısın diye bana bağırdı.'" dedi.

Amanda bunun üzerine kendisinin de kızına bağırarak bu şekilde kendisi ile konuşamayacağını söylediğini ifade etti.