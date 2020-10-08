Bolvadin Belediyesi en az lise mezunu memur alıyor! İşte başvuru şartları!

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi tekniker pozisyonuna memur alıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Bolvadin Belediye Başkanlığı'na tekniker kadrolarında istihdam edilmek üzere 2018 KPSS puanıyla en az lise mezunu personel alınacak.

MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların, ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93- KPSSP94 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

BOLVADİN BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru sırasında adayların İş Talep Formunu belediyenin www.bolvadinbelediyesi.com internet adresinden

temin edip, doldurmaları gerekiyor.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 10/11/2020 – 13/11/2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını yapabilecekler.

Adayların başvurularını, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğüne yapmaları gerekiyor. Adaylar başvurularını elektronik ortamda, personel@bolvadin.bel.tr e-mail adresine de gönderebilecek.

BOLVADİN BELEDİYESİ MEMUR ALIMI İLANI