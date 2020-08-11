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Bolu'daki fosil ormanda 19 milyon yıl öncesine yolculuk

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 14:22 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 14:22

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan ve 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen, bölge tarihi ve üzerinde yaşanılan toprakların geçirdiği değişimler hakkında bilgi veren fosil ormanı, yürütülen çalışmalarla ziyaret edilebilir hale getirilecek.


Dünyada az sayıda bulunan ve ilçeye bağlı Hocaş köyünde yer alan fosil  araştırma ormanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  tarafından 2005'te 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillendi, 2013'te ise  Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edildi.
 
Muhtelif ebattaki taşlaşmış ağaç gövdelerinden meydana gelen fosil  ormanında, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde İstanbul ve  Osmangazi üniversiteleri akademisyenleri tarafından uzun süredir araştırmalar  yapılıyor.
 
Araştırmalar neticesinde Bolu kent merkezine yaklaşık 63 kilometre  uzaklıkta olan ve yaklaşık 900 rakımlı bölgede 975 hektarlık Fosil Araştırma  Ormanı alanında bugüne kadar 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye,  kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları ile yaprak  ve dallarının fosilleri bulundu.
 
Bölgede, geçen ay vatandaşlar tarafından fosil ormanı alanında  killeşmiş tabaka içinde balık fosiline rastlandı.
 
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Batı Karadeniz  Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Arslan, kendilerine köyün eski  muhtarı aracılığıyla getirilen balık fosilini, fosil araştırma ormanı tanıtım  merkezine yerleştirdi.
 
"Palmiye ağaçlarından ve balık fosilinden tropikal iklim yaşandığını   anlayabiliyoruz"
Mustafa Arslan, AA muhabirine, bölgede 2009 yılında başlattıkları  projeyle önemli veriler elde ettiklerini söyledi.
 
Batı Karadeniz Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yönetiminde  İstanbul Üniversitesinin Orman Botanik Anabilim Dalı ve Osmangazi Üniversitesi  Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile paydaş oldukları proje kapsamında fosil ormanının  doğal ve kültürel değerlerini saptadıklarını aktaran Arslan, "Bu çalışmada  özellikle fosillerimiz ana noktaydı. Amacımız; sadece bunların yerini belirlemek  değil, bunların hangi tür olduğunu tespit etmekti. Diğer yandan fosil gibi doğal  olan diğer değerlerimizi de saptayarak bunları turizme kazandırmayı amaçladık."  diye konuştu.
 
Arslan, bölgenin Türkiye'nin ilk fosil ormanı olduğunu dile getirerek,  şöyle devam etti:
"2009 yılından beri fosil araştırmasına devam ediyoruz. Buraya bir  tanıtım merkezi yaptık. İnsanlarımıza, doğa tarihi, fosiller ve buradaki jeolojik  oluşumlar hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu alanda çok farklı türler var. 18  milyon öncesinde burada palmiyenin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Palmiye, kavak  ve söğüt ağaçları belirli bir deniz ya da göl seviyesine uzanmış şekilde  paralellik arz ediyor. Bundan milyonlar yıl öncesinde tropikal/subtropikal iklim  yaşandığını sıcak bir iklime sahip olduğunu palmiye ağaçlarından, sedir  ağaçlarından ülkemizde doğal olarak yetişmeyen ikiden fazla ibreli çam  türlerinden görebilmekteyiz."
 
"Buradaki balık ve diğer canlı fosilleri çok nadir bulunan fosiller"
Bölgede geçen ay vatandaşlar tarafından bulunan balık fosili hakkında  da bilgi veren Arslan, "Buradaki balık ve diğer canlı fosilleri çok nadir bulunan  fosiller. Fosil örneklerini korumak üzere tanıtım merkezimize yerleştirdik.  Buraya gelecek ziyaretçilere bunu da göstereceğiz." dedi.
 
Arslan, bölgenin daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi için  yürüttükleri çalışmaya değinerek, "Tanıtım merkezinde gösterilmek üzere belgesel  hazırladık. Burada ilk öğretimden üniversite öğrencilerine, yerli halkımızdan  yabancı turistlere kadar pek çok kişinin bilgilendirilmesi için ve sahada  ziyaretlerin güvenilir bir şekilde sağlanması için çalışmalarımız  sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
 

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