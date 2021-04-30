30 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.05 EURO 10,0040 0.40
USD 8,2740 0.87 ALTIN 470,020 0.59
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bolu Dağı Tüneli'nden iki günde 100 bini aşkın araç geçti

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) |  30 Nisan 2021 Cuma - 13:54 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 13:54

İstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli'nden tam kapanma öncesi 2 günde 100 bini aşkın araç geçiş yaptı.


17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların, memleketlerine gitmek için yola çıkması otoyolda yoğunluğa neden oldu.
 
Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'nden alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük kısıtlama sürecini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla otoyoldan geçen araç sayısı 2 günde 100 bini aştı.
 
c0751cf6214e47bd5ee2cabfc5a893f3.jpg (600×400)
 
Bolu Dağı Tüneli'nden tam kapanma süreci öncesinde 28 Nisan günü 40 bin, 29 Nisan günü ise 60 binin üzerinde araç geçti.
 
 
 
 

ETİKETLER

İstanbul Bolu Dağı Bolu Dağı Tüneli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.