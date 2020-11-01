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Bolu Dağı trafiğinde hafta sonu yoğunluğu

AA |  01 Kasım 2020 Pazar - 19:43 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 19:43

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.


Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, İstanbul-Ankara yönü viyadükler  kesiminde Karayolları ekipleri tarafından devam eden derz bakım ve onarım  çalışması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yolunun Bolu Dağı  kesimine yönlendiriliyor.
 
Artan araç trafiğine hafta sonu yoğunluğu da eklenince yolun Ankara  istikametinde özellikle Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkinde zaman zaman  uzun araç kuyrukları oluşuyor.
 
Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için  güzergahta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 
Yolun Ankara-İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.
 
Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışmalarının 14 Kasım'da  tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma  açılacak.

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D-100 Bolu Dağı Ankara yoğunluk
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