Bolu'da kente girenlere corona virüs tedbirleri uyarısı

Corona virüs tedbirleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan Bolu 'ya girişin sağlandığı Bolu Batı ve Doğu gişelerinde uygulama yapıldı. Bolu'ya girişlerde durdurulan araçlarda kişilere koronavirüs tedbirleri konusunda çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Polis ekipleri ayrıca corona virüs testleri pozitif çıkmasına rağmen, genel durumları iyi olduğu için evlerinde geçiren kişileri de ziyaret etti. 30 eve gerçekleştirilen ziyaretlerde kapı önlerinden sosyal mesafeye uyarak hasta kişilere uyarılarda bulunuldu. Polis, hastaların tedbirlere uymasının ve dışarıya çıkmamasının hayati önem taşıdığını söyledi.