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Bolu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

DHA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 22:16 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 22:16

Bolu'da, TEM yolunda, minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.


Ankara istikametine giden Irak uyruklu Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle yönetimindeki minibüs, Hüseyin Canpınar yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
 
Kazada, TIR sürücüsü yara almazken hurdaya dönen minibüste Irak uyruklu 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 3 kişi ise yaralandı.
 
Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. 
 
 
Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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TEM Bolu TIR kaza
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