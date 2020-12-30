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Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 21:40 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 22:16

Bolu'da, 112 Acil Sağlık ekibi, rahatsızlanan yaşlı bir kadının yakınının silahlı saldırısına uğradı.


Alınan bilgiye göre, kent merkezinde görevli bir 112 Acil Sağlık  ekibi, ihbar üzerine Köroğlu Mahallesi Can Sokak'ta yaşayan 82 yaşındaki hastaya  müdahaleye gitti.
 
Sağlık ekipleri, kendilerini bekleyen yakınlarından hasta hakkında  bilgi almaya çalıştığı sırada bir kişinin sözlü saldırısına uğradı.
 
Bunun üzerine sağlık ekipleri polise haber vererek ambulansın içinde  emniyet mensuplarının gelmesini beklemeye başladı. Sağlık ekiplerine sözlü  saldırıda bulunan kişi bu sırada tabanca ile ambulansa ateş etmeye başladı.
 
Olay yerinden uzaklaşarak Bahçelievler Polis Karakoluna giden sağılık  ekipleri şahıs hakkında şikayetçi oldu.
 
Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile sağlık müdürlüğü  yetkilileri de polis karakoluna gelerek saldırıya uğrayan sağlık personelinin  durumunu öğrendi.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerine ateş ettiği iddia  edilen İ.E.E.'yi (32) gözaltına aldı.
 
Bölgede bulunan 7 adet kurusıkı tabanca mermi kovanının çevresini  emniyet bandı ile çeviren ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
Öte yandan, hasta kadın 112 Komuta tarafından yönlendirilen başka bir  ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine  kaldırıldı.
 
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olayı doğrulayarak, "Beyaz Kod"  verdiklerini ve adli sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

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Bolu 112 Acil silahlı saldırı
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