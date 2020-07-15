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Bolsonaro'nun corona virüs testi tekrar pozitif çıktı!

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 22:27 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 22:27

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Kovid-19 testinin tekrar pozitif çıktığı ifade edildi.


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corona virüs Brezilya Jair Bolsonaro
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