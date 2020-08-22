Bölge bölge veriler paylaşıldı! İşte Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge duyurdu. Haritaya göre bir bölgede yaşanan vaka sayılarındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.