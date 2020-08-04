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Bölge bölge uyarı geldi! Sıcaklıklar artıyor!

04 Ağustos 2020 Salı - 9:18 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 14:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Ağustos hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Öte yandan gün içerisinde Ordu, Giresun, Trabzon’un doğusu, Rize, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon’un doğusu, Rize, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığının ise kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
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