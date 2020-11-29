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Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 44 çiftçi öldü

AA |  29 Kasım 2020 Pazar - 1:12 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 1:12

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından çiftçilere düzenlenen saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti.


Borno Çiftçiler Birliğinin eski Başkanı Hassan Zabarmari, yerel basına  yaptığı açıklamada, eyaletin Garin Kwashebe köyünde pirinç tarlasında çalışan  çiftçilerin Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.
 
Zabarmari, saldırıda 44 çiftçinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda  kişinin de yaralandığını kaydetti.
 
Garin Kwashebe Meclis üyesi Ahmed Satomi de olayı doğrulayarak,  bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.
 
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör  örgütü  Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20  binden fazla kişi öldü.
 
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve  Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki  saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi  yerinden oldu.
 
  

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Batı Afrika Boko Haram Nijerya
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