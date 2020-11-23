23 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.324 0.83 EURO 9,0850 0.48
USD 7,6440 0.32 ALTIN 458,860 1.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Boko Haram'dan kanlı saldırı! 9 ölü

AA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 1:45 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 1:45

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın, Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum'un konvoyuna düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zulum'un da içinde bulunduğu konvoya, Borno eyaletin Gajiram-Monguno kara yolundaki Ja'alta bölgesinde Boko Haram militanlarınca saldırı düzenlendi. 
 
Saldırıda 7 asker ve 2 yerel güvenlik personeli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. 
 
Zulum'un yara almada kurtulduğu saldırıda, araçlar zarar gördü. 
 
Vali Zulum, son 3 ayda üçüncü kez Boko Haram militanlarının saldırısına uğradı. 
 
2009'DAN BU YANA 20 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ 
 
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. 
 
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. 
 
Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

ETİKETLER

Boko Haram Borno Eyaleti Babagana Zulum
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.