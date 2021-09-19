Boğazın sultanı!

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelen Seda Sayan , konserine en sevilen şarkılarından biri olan “Gel Günaha Girelim” ile çıktı. Açıkhava’nın bir diğer misafiri ise yağan yağmurlardı... Seda Sayan, sahnedeyken bastıran sağanak yağmur ünlü şarkıcıyı etkilemedi. Sayan, şiddetli yağmura rağmen sahneden inmedi ve en sevilen şarkılarını yağan yağmurlar eşliğinde seslendirdi.

Konserine titizlikle hazırlanan ünlü şarkıcı konser boyunca sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Repartuarında “Dönsen Bile”, “Hatıran Yeter”, “Ah Geceler”, “Kara Gözlüm” gibi hit’lerine de yer veren Sayan, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attı.

VUR PATLASIN, ÇAL OYNASIN...

Tolga Çam imzalı gelinliği anımsatan beyazlar içindeki kostümüyle göz kamaştıran Seda Sayan, zarafetiyle hayranlarını büyüledi. Sayan, konserinin ilerleyen dakikalarında sahneye Solmaz Çiros’u da davet etti. Ünlü şarkıcının daveti üzerine sahneye çıkan Çiros, “Tabi Tabi” şarkısını okuyan Sayan’a oryantal danslarıyla eşlik etti.

KÜSLÜK AÇIKHAVA’DA BİTTİ!

MEHMET ALİ ERBİL SEDA SAYAN’IN KONSERİNİ BASTI!

YAĞMURLAR BARIŞ GETİRDİ!

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil küslüğü Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde bitti. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan’ın Kuruçeşme konserini bastı. Ünlü şovmen, “Ah Yalan Dünya” şarkısını söyleyerek Seda Sayan’ın yanına gitti... Her şeyden habersiz sahnede şarkı söyleyen Sayan “Allah Allah... sürprizin en büyüğü” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

SEDA SAYAN’DAN ZEYTİNDALI!