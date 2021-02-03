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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde flaş gelişme

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 22:40 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 22:55

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.


İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi  Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında  gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki  İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
 
Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığındaki ifade işlemleri sona erdi.
 
Savcılık şüphelilerden 30'unu tutuklama, 12'sini konutu terk etmeme  şeklinde adli kontrol, 9'unu yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol  talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
 
Başsavcılık açıklaması
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi  Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen yasa dışı  gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı  çıkmasını engellediği için 51 kişinin "kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına  zarar verme ve 2911 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından gözaltına  alındığı belirtildi.
 
Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma  işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
 

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Boğaziçi Üniversitesi gösteri gözaltı
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