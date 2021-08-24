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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'den 'soruşturmaları iptal edin' talimatı

AA |  24 Ağustos 2021 Salı - 18:01 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 18:01

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, bugüne kadar şahsıyla ilgili olarak öğrencilere açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere ileteceğini açıkladı.


Rektör Prof. Dr. İnci, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nin  akademisyen ve öğrencilerine hitaben açıklama yaptı.
 
Akademisyenlere yönelik yaptığı paylaşımda Prof. Dr. İnci, 1994  yılında kampüse adım attığından bu yana gerek akademik gerekse kişisel olarak  kendisine birçok değer kazandıran Boğaziçi Üniversitesi'ne borcunu ödemek, mevcut  kalitesini daha da ileri götürmek ve ülkeye katkıda bulunmak amacıyla yerine  getireceği Rektörlük görevini sadece bir makam olarak değil, ülkeye ve dünyaya  eğitim-araştırma alanında hizmet edilecek bir mevki olarak gördüğünü belirtti.
 
Oluşumu 158 yıl önceye dayanan, 1971 yılından bu yana bir kamu  üniversitesi olarak ülkenin dört bir yanından farklı sosyo-ekonomik koşullara ve  farklı sosyo-kültürel birikime sahip binlerce öğrenciyi dünya çapında bir  eğitimle mezun eden Boğaziçi Üniversitesi'nin ülkenin önemli bir değeri ve  herkese ait olduğunu ifade eden Prof. Dr. İnci, bu nedenle Boğaziçi  Üniversitesi'ne toplumun ortak bir değeri olarak yaklaşılması, ülkenin gelişimine  yapacağı katkılarla geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.
 
 Prof. Dr. İnci, paylaşımında şu görüşlerini dile getirdi:
 
"Popülist bir anlayış yerine akademik kuralların ciddiyetle  uygulanmasını; daha üretken bir akademik ortamın kurulması için öğretim  üyelerimizin üretimi önünde engel olan insan kaynağı ihtiyacının giderilmesini,  gerekli kadroların sağlanmasını, altyapının güçlendirilmesini ve öğretim  üyelerimize iyi bir çalışma ortamı kurulması için gereken çalışmaların  yapılmasını hedeflemekteyim. Bunun yolu da üniversitemizin gerçeklerinden hareket  ederek ihtiyaçların tespiti ve yerine getirilmesidir. Bu konudaki çözüm  önerilerim daha önce Rektör adaylığımı ilan ettiğim metinde yer almaktadır ve söz  konusu metinde yer alan öneriler birer taahhüttür."
 
Mevki ve makamların geçici olduğunu, bu nedenle ortak bir anlayış  çerçevesinde uyumlu ve aynı zamanda sorumlu bir çalışma ortamının kurulmasının  herkesin görevi olduğunu belirten Prof. Dr. İnci, şöyle devam etti:
 "Son dönemde yaşanan yönetsel sıkıntıların akademik kalitemizi olumsuz  etkilememesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kalitesine uygun bir sürecin  yürütülmesi için gösterdiğimiz gayretin eninde sonunda tüm mensuplarımız  tarafından anlaşılacağına eminim. Elbette birbirimizi gerektiğinde eleştirerek,  görüşlerimizi paylaşacağız ancak bunun uygar bir ortamda saygı çerçevesinde  yerine getirilmesi en büyük dileğimdir."
 
 "Disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili  birimlere ileteceğim"
 
Prof. Dr. İnci, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine hitaben yaptığı  paylaşımda ise üniversitenin, bugün de Türkiye'nin en iyi öğrencilerine eğitim  vermenin sorumluluğu ile gerek alt yapısını gerekse eğitim kalitesini  geliştirerek sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.
 
Eğitim-öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak öğretim  elemanı kadrosunun güçlendirilmesi, sınıf ve laboratuvar alt yapısının  iyileştirilmesi, bunların yanı sıra üniversitede karşılıklı öğrenmeyi sağlayan  sosyal ortamı geliştirmeye yönelik olarak yurt, spor ve öğrenci kulübü alt  yapılarının iyileştirilmesi için imkanları sonuna kadar zorlamayı  hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. İnci, şunları ifade etti:
 
 "Son aylarda yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle yara alan birlikte  yaşama ortamının yeniden tesis edilebilmesi için tüm kampüs sakinlerinin  karşılıklı saygıya dayalı bir ortamı oluşturmak için eşit sorumluluğa sahip  olduğunu düşünmekteyim. Boğaziçi Üniversitesi mensupları, eleştirel bakış  açısıyla kalıpları ve klişeleri sorgulayan, hakim 'doğrular' hakkında farklı  bakış açıları geliştirebilen bireylerdir. Elbette bu anlayış çerçevesinde  eleştirmek, demokratik protesto hakkını kullanmak, hepimizin hakkıdır. Ancak  eleştirilerin kişileri rencide edici bir karaktere sahip olmaması, 'öteki'nin  haklarını da gözetmesi ve barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilmesi, Boğaziçi  kültürünün de bunu gerektirdiği kuşkusuzdur. Bu yaklaşımın kampüsümüzde hakim  olacağı inancı ile bugüne kadar şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize açılan tüm  disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere ileteceğim.  "
 
  
 

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