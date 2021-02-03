Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu, "Boğaziçi Üniversitesi bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda duruma girdiler. Uyarılmalarına rağmen abluka kalkmadığı için tedbir alma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en güzide kurumlarından birisi.

Boğaziçi öğrencilerinin ve hocalarının her türlü görüşü çok önemli. Demokratik sınırlara uyduğu sürece insanların kendini ifade etme hakları vardır. Ben de buna sonuna kadar izin veren bir rektörüm. Bununla birlikte başkalarının haklarını suistimal eden, onları zorlayan noktalara geldiği zaman da bunları olabildiğince engellemeye çalışıyorum.

Demokratik eleştiri kültürünü mutlaka bizim korumamız lazım. Bu ülkemiz için de Boğaziçi için de çok önemli. Maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Evvelsi gün rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarı çıkmaları engellendi fiili olarak.

Boğaziçi Üniversitesi bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım."