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Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili flaş gelişme!

DHA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 8:22 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 8:22

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili adliyeye sevkedilen 51 kişi, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.


Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde ve çevdesinde 1 Şubat'ta gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
 
Savcılaktaki ifade işlemleri sona eren şüphelilerden 30'u "tutuklama", 12'si "konutu terk etmeme" ve 9'u da "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 
 
Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği 12 kişi ile yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 9 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kaldı.

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