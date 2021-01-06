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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltılar var

DHA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 7:41 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 7:41

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri atanan yeni rektörü protesto etmek için eylemlerine devam ederken, "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması ile başlayan protestolar devam ederken, protestolar sırasında "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
 
Şişli ve Maltepe'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Şişli'de bir kişiyi gözaltına aldı. Maltepe'de aranan kişi adresinde bulunamadı.
 

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