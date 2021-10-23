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Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 45 kişiden 42'si serbest bırakıldı

23 Ekim 2021 Cumartesi - 13:02 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 13:02

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yaparken gözaltına alınan 45 kişiden 42'si emniyetten serbest kalırken 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan göstericilere müdahale etti. Gözaltına alınan 45 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 kişi savcılık talimatıyla serbest kalırken 3 kişi ise adliyeye sevk edildi
 

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