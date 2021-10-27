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Boğaziçi Üniversitesi 25 öğretim üyesi alımı yapacak! Aranan nitelikler ve alım yapılacak kadrolar

27 Ekim 2021 Çarşamba - 9:30 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 9:30

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Öğretim Görevlisi alınacağını duyurdu. Basın İlan Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanan personel ilanına göre Boğaziçi Üniversitesi 25 öğretim üyesi alımı yapacak.


Boğaziçi Üniversitesi 25 öğretim görevlisi alımı yapacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Dr. Öğr.Üyesi

Aranan
Nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

1

-

-

(a), (b)

Makine
Mühendisliği

Termodinamik

-

1

-

(a), (c)

Elektrik –
Elektronik Mühendisliği

Elektronik

-

-

1

(a), (ç)

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

-

-

1

(a), (d)

Yapı
Malzemeleri

-

-

1

(a), (e)

Fen - Edebiyat Fakültesi

Çeviribilim-

Çeviribilim

1

-

-

(a), (f)

Kimya

Fizikokimya

1

-

-

(a), (g)

Matematik

Cebir ve Sayılar
Teorisi

1

-

-

(a), (h)

Topoloji

1

-

-

(a), (ı)

Uygulamalı Matematik

-

1

-

(a), (i)

Felsefe

Felsefe Tarihi

-

1

-

(a), (j)

Fizik

Yüksek Enerji ve
Plazma Fiziği

-

-

1

(a), (k)

Astrofizik

-

-

1

(a), (l)

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller
Eğitimi

İngiliz Dili
Eğitimi

-

1

-

(a), (m)

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi

Matematik Eğitimi

-

1

-

(a), (n)

-

1

-

(a), (o)

Fizik Eğitimi

-

-

1

(a), (ö)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

-

1

-

(a), (p)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

1

-

-

(a), (r)

-

1

-

(a), (s)

İktisat Politikası

-

1

-

(a), (ş)

İşletme

Muhasebe ve
Finansman

-

-

1

(a), (t)

Biyomedikal Mühendisliği
Enstitüsü

-

Protez Malzemeleri ve
Yapay Organlar

1

-

-

(a), (u)

-

-

1

(a), (ü)

Çevre Bilimleri Enstitüsü

-

Çevre Teknolojisi

-

1

-

(a), (v)

 

Aranan Nitelikler

(a)  Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak.
(b)  Bilgisayar ve iletişim ağları ile moleküler iletişim alanında çalışmaları olmak.
(c)  Isı Transferi, Mikro-Nano Boyutta Isı Transferi konularında çalışmaları olmak.
(ç)  MEMS ve Mikrosistem Teknolojileri, Analog Tasarım ve Ataletsel algılayıcı aygıtları ve okuma devreleri konularında çalışmaları olmak.
(d)  Ulaşım   planlaması,   dirençli   ulaşım   sistemlerinin   planlaması   ve   disiplinlerarası veri bilimi konularında çalışmaları olmak.
(e)  Malzeme  Bilimi  ve  Mühendisliği  alanında  lisansüstü  diploması  olmak,  kompozit malzemeler konusunda çalışmaları olmak.
(f) Yazılı  ve  sözlü  çeviri  teknolojileri,  makine  çevirisi  ve  çeviri  eğitimi  konularında çalışmaları olmak.
(g)  Hesaplamalı organik kimya ve biyokimya konularında çalışmaları olmak.
(h)  Modüler  eğriler,  modüler  yöntem,  cebirsel  eğriler  ve  ilişkili  Abelyan  varyeteler konularında çalışmaları olmak.
(ı) Geometrik topoloji, simplektik ve kontak geometri, Lefschetz liflenmeleri konularında çalışmaları olmak.
(i) Çok   boyutlu   olasılık   teorisi,   asimptotik   dağılım   teorisi,   kombinatorik   olasılık alanlarında çalışmaları olmak.
(j) Hukuk Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Değer Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi ve Yeni ve Yakınçağ Felsefesi üzerine çalışmaları olmak.
(k)  Deneysel  yüksek  enerji  ve  parçacık  fiziği,  hızlandırıcı  ve  dedektör  fiziği  alanında çalışmaları olmak ve CMS deneyinde çalışmış olmak.
(l) Genel  fizik,  Matematiksel  fizik,  Yüksek  enerji  ve  parçacık  fiziği,  Astrofizik  ve kozmoloji alanlarında çalışmaları olmak.
(m) Bilgisayar  ve  mobil  destekli  yabancı  dil  eğitimi,  yabancı  dil  öğretmenlerinin  dijital yetkinlik gelişimi, yabancı dil öğretimi materyal geliştirme, çevrimiçi ve harmanlanmış öğretim alanlarında çalışmaları olmak.
(n)  Matematik   eğitiminde   etkinlik   uygulama   kaliteleri,   üst   bilişsel   beceriler   ve   öz düzenleme becerileri alanlarında çalışmaları olmak.
(o)  Matematik eğitiminde geniş ölçekli testlerde matematik becerileri ile ilişkili faktörler ve test uyarlama konularında çalışmaları olmak.
(ö)  Fizik eğitiminde hesaplamalı modelleme ve iklim değişikliği  risk algısı konularında çalışmaları olmak.
(p)  Eğitim  teknolojisi,  öğretim  tasarımı,  materyal  geliştirme  ve  bilişim  teknolojileri alanında öğretmen eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak. En az ikisi tek/ilk yazar olarak SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış en az dört başlıca çalışması olmak
(r) Sağlık ekonomisi ve yoksulluk ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak. (s)İktisat teorisi, davranışsal iktisat ve sanayi iktisadı alanlarında çalışmaları olmak. (ş)Politik iktisat, iktisadi eşitsizlikler ve makro iktisat alanlarında çalışmaları olmak.
(t) Finansal risk yönetimi, finansal tahmin ve modelleme, finansal piyasalar ve kurumlar alanlarında çalışmaları olmak.
(u)  Biyomedikal  Mühendisliği  alanı  altında  biyomalzeme,  nanoteknoloji  ve  nörobilim konularında çalışmaları olmak.
(ü)  Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler, Nanoteknoloji Fotonik konularında çalışmaları olmak.
(v)  Mikrokirleticilerin biyolojik arıtımı konusunda çalışmaları olmak.

 

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