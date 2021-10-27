Boğaziçi Üniversitesi 25 öğretim üyesi alımı yapacak! Aranan nitelikler ve alım yapılacak kadrolar

Boğaziçi Üniversitesi 25 öğretim görevlisi alımı yapacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Doç. Dr. Öğr.Üyesi Aranan

Nitelikler Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri 1 - - (a), (b) Makine

Mühendisliği Termodinamik - 1 - (a), (c) Elektrik –

Elektronik Mühendisliği Elektronik - - 1 (a), (ç) İnşaat Mühendisliği Ulaştırma - - 1 (a), (d) Yapı

Malzemeleri - - 1 (a), (e) Fen - Edebiyat Fakültesi Çeviribilim- Çeviribilim 1 - - (a), (f) Kimya Fizikokimya 1 - - (a), (g) Matematik Cebir ve Sayılar

Teorisi 1 - - (a), (h) Topoloji 1 - - (a), (ı) Uygulamalı Matematik - 1 - (a), (i) Felsefe Felsefe Tarihi - 1 - (a), (j) Fizik Yüksek Enerji ve

Plazma Fiziği - - 1 (a), (k) Astrofizik - - 1 (a), (l) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller

Eğitimi İngiliz Dili

Eğitimi - 1 - (a), (m) Matematik ve

Fen Bilimleri

Eğitimi Matematik Eğitimi - 1 - (a), (n) - 1 - (a), (o) Fizik Eğitimi - - 1 (a), (ö) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi - 1 - (a), (p) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi 1 - - (a), (r) - 1 - (a), (s) İktisat Politikası - 1 - (a), (ş) İşletme Muhasebe ve

Finansman - - 1 (a), (t) Biyomedikal Mühendisliği

Enstitüsü - Protez Malzemeleri ve

Yapay Organlar 1 - - (a), (u) - - 1 (a), (ü) Çevre Bilimleri Enstitüsü - Çevre Teknolojisi - 1 - (a), (v)

Aranan Nitelikler

(a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak.

(b) Bilgisayar ve iletişim ağları ile moleküler iletişim alanında çalışmaları olmak.

(c) Isı Transferi, Mikro-Nano Boyutta Isı Transferi konularında çalışmaları olmak.

(ç) MEMS ve Mikrosistem Teknolojileri, Analog Tasarım ve Ataletsel algılayıcı aygıtları ve okuma devreleri konularında çalışmaları olmak.

(d) Ulaşım planlaması, dirençli ulaşım sistemlerinin planlaması ve disiplinlerarası veri bilimi konularında çalışmaları olmak.

(e) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında lisansüstü diploması olmak, kompozit malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

(f) Yazılı ve sözlü çeviri teknolojileri, makine çevirisi ve çeviri eğitimi konularında çalışmaları olmak.

(g) Hesaplamalı organik kimya ve biyokimya konularında çalışmaları olmak.

(h) Modüler eğriler, modüler yöntem, cebirsel eğriler ve ilişkili Abelyan varyeteler konularında çalışmaları olmak.

(ı) Geometrik topoloji, simplektik ve kontak geometri, Lefschetz liflenmeleri konularında çalışmaları olmak.

(i) Çok boyutlu olasılık teorisi, asimptotik dağılım teorisi, kombinatorik olasılık alanlarında çalışmaları olmak.

(j) Hukuk Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Değer Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi ve Yeni ve Yakınçağ Felsefesi üzerine çalışmaları olmak.

(k) Deneysel yüksek enerji ve parçacık fiziği, hızlandırıcı ve dedektör fiziği alanında çalışmaları olmak ve CMS deneyinde çalışmış olmak.

(l) Genel fizik, Matematiksel fizik, Yüksek enerji ve parçacık fiziği, Astrofizik ve kozmoloji alanlarında çalışmaları olmak.

(m) Bilgisayar ve mobil destekli yabancı dil eğitimi, yabancı dil öğretmenlerinin dijital yetkinlik gelişimi, yabancı dil öğretimi materyal geliştirme, çevrimiçi ve harmanlanmış öğretim alanlarında çalışmaları olmak.

(n) Matematik eğitiminde etkinlik uygulama kaliteleri, üst bilişsel beceriler ve öz düzenleme becerileri alanlarında çalışmaları olmak.

(o) Matematik eğitiminde geniş ölçekli testlerde matematik becerileri ile ilişkili faktörler ve test uyarlama konularında çalışmaları olmak.

(ö) Fizik eğitiminde hesaplamalı modelleme ve iklim değişikliği risk algısı konularında çalışmaları olmak.

(p) Eğitim teknolojisi, öğretim tasarımı, materyal geliştirme ve bilişim teknolojileri alanında öğretmen eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak. En az ikisi tek/ilk yazar olarak SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış en az dört başlıca çalışması olmak

(r) Sağlık ekonomisi ve yoksulluk ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak. (s)İktisat teorisi, davranışsal iktisat ve sanayi iktisadı alanlarında çalışmaları olmak. (ş)Politik iktisat, iktisadi eşitsizlikler ve makro iktisat alanlarında çalışmaları olmak.

(t) Finansal risk yönetimi, finansal tahmin ve modelleme, finansal piyasalar ve kurumlar alanlarında çalışmaları olmak.

(u) Biyomedikal Mühendisliği alanı altında biyomalzeme, nanoteknoloji ve nörobilim konularında çalışmaları olmak.

(ü) Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler, Nanoteknoloji Fotonik konularında çalışmaları olmak.

(v) Mikrokirleticilerin biyolojik arıtımı konusunda çalışmaları olmak.