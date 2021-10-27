Boğaziçi'ndeki eylemlere ilişkin davada zorla getirilme kararı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin 97 hakkında açılan davada, davet edilmelerine rağmen duruşmaya gelmeyen 13 sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme heyeti, davet edildikleri halde duruşmaya katılmayıp, mazeret bildirmeyen 13 sanık hakkında zorla getirilme kararı verdi. Heyet, savunması alınan sanıkların duruşmalara katılma zorunluluklarının bulunmamasına da karar verdi. Duruşma, 10 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

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