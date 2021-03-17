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Boğaziçi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi davasında flaş gelişme!

DHA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 19:26 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 19:26

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.


Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1er yıldan 3er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.

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