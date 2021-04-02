Hazır beton üreticilerinden Boğaziçi Beton, şirket paylarının sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi. Peki, Boğaziçi Beton halka arz ne zaman? Boğaziçi Beton hisseleri ne zaman halka arz edilecek? Boğaziçi Beton halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Beton, halka arz için ilk adımı attı. Boğaziçi Beton, şirket paylarını halka arz etmek için 25 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. Şirket, aynı tarihte halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul ’da işlem görmesi için de başvuru yaptı. Peki, Boğaziçi Beton halka arz ne zaman? Boğaziçi Beton hisseleri ne zaman halka arz edilecek? Boğaziçi Beton halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte Boğaziçi Beton halka arz detayları...

Türkiye’nin ve İstanbul’un önde gelen hazır beton üreticilerinden olan Boğaziçi Beton’un sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla paylarının halka arz edilmesi planlanıyor. Halka arz sürecinin yönetimi Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacak.

Halka arz için izahname onayı başvurusu yapan Boğaziçi Beton, ana faaliyet konusu olan hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat malzemeleri ticareti faaliyetlerini de yürütüyor.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN “HAZIR BETON” VE “AGREGA” ŞİRKETLERİNDEN BİRİ

Kurum hakkında bilgi veren Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin: “Şirketimiz, 2003 yılında tek hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı amacı ile kuruldu. İstanbul’da 8 sabit lokasyon ve 13 mobil lokasyon olmak üzere (yüksek hacimli hazır beton satışı yapılan projelerin içerisine kurulan hazır beton santralleri) toplam 21 lokasyonda, 26 adet hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapıyoruz. Ayrıca kendimize ait 26 adet hazır beton santraline ilave olarak faaliyetlerini yürütmek adına kiraladığımız 4 adet hazır beton santralimiz bulunuyor. Kiralanan santraller ile birlikte toplam 30 adet hazır beton santrali ile hizmet veriyoruz. Ayrıca kendimize ait 553 adet araç, iş makinası ve makine ekipmanlarımız bulunuyor” dedi.

Kurumun 2020 yılsonu itibariyle toplam hazır beton üretim kapasitesinin yaklaşık 6 milyon m3 olduğunu anlatan Zengin: “Sektörün önde gelen hazır beton şirketlerinden biri olmamız yanında, yıllık yaklaşık 6.000.000 ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul’un en yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından birini işletiyoruz” dedi.

YILLAR İÇERİSİNDE TAMAMLANAN YAKLAŞIK 1285 PROJE

Konut, Residence, AVM, Otel, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Metro, Yol, Kavşak, Tünel, Alt/Üst Geçit vb. Ulaşım Projeleri, Dere Islah Projeleri, Hastane Eğitim Kurumları inşaa işlerinde faaliyet gösteren ve müşterilerine en modern üretim modelleriyle hizmet veren Boğaziçi Beton, bugüne kadar yaklaşık 1285 büyük projede yer aldı.