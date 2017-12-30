Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde artış

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere Boğaz köprüleri ile otoyol geçiş ücretlerinde araç sınıflarına göre yüzde 10 ila 25 arasında değişen oranda artış yapılacağını açıkladı

