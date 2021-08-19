Boğaz’da piyano resitali!

Kendisini dinlemeye gelenleri Türkçe selamlayan Grinko, müzisyen arkadaşlarını tanıttıktan sonra konserine başladı. Yaklaşık iki saat performans yapan sanatçı, ‘Poirot, Valse, Faulkner’s Sleep, Once Upon A Time, Carousel’ gibi bestelerini icra etti.

MANZARA VE TARİH BİR ARADA!

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Grinko ‘Boğaz manzaralı bir sahnede konser vermekten dolayı çok heyecanlıyım. Hem manzara hem tarihin bütün olduğu bir sahne burası. Biletlerin günler öncesinde tükenmesinden dolayı çok mutluyum. Keyifli bir konser bizi bekliyor’ diye konuştu.

‘İSTANBUL HATIRASI’