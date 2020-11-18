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Boğaz'da lüks yatta tepki çeken doğum günü kutlaması!

DHA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 12:18 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 13:06

Koronavirüs ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen, İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'Sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi.


Geçen hafta lüks bir yatta düzenlenen doğum gününün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
 
Veronica isimli bir kadının 22 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen doğum günü partisi bir yatta yapıldı.
 
Yatın her tarafı balonlarla donatılırken, bir teknenin üzerine dev balona Veronica yazıldı ve lazer gösterisi yapıldı.
 
 
Partiye katılanlar boğazdan geçerken köprünün altına bir tekneden genç kadının ismi lazer ile yazıldı.
 
 
Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi.
 
 
Doğum günü partisine katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
 
 
 
 

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